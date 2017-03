Fiorentina, Saponara a Bernardeschi: "Non avere fretta, resta qui"

© foto di Federico Gaetano

Nella lunga intervista concessa a Tuttosport, il centrocampista della Fioretina Riccardo Saponara lancia un messaggio al compagno di squadra Federico Bernardeschi: "Nel futuro c'è chi mi vede punto fermo con Bernardeschi e Chiesa? Mi riempie d'orgoglio sentirmi accostare nel progetto a questi due talenti, penso di aver dimostrato di poter ambire a farne parte. nonostante il momento delicato la Fiorentina non ha nulla da invidiare alle grandi e non ha bisogno in estate di una rivoluzione: ha tutto per continuare a crescere. Un messaggio a Berna? Posso solo dirgli di non avere fretta, di pensarci bene prima di salire su un altro treno".