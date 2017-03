Fiorentina, Saponara: "Europa, ci siamo. Facciamo la corsa sull'Atalanta"

© foto di Federico De Luca

Riccardo Saponara, centrocampista della Fiorentina, è il protagonista di una lunga intervista sulle pagine di Tuttosport. Queste alcune battute: "Le contestazioni? Dispiace tanto, purtroppo il ko contro il Borussia sta condizionando la stagione. E' stata una forte delusione per tutti. Sarà dura tornare in Europa ma finché i giochi saranno aperti ci proveremo, abbiamo una maglia da rispettare. Facciamo la corsa sull'Atalanta, non molliamo. La Fiorentina è la mia grande occasione e voglio godermela fino in fondo. Sarri e Giampaolo accostati alla panchina viola? E' stato Sarri che mi ha trasmesso la consapevolezza nelle mie capacità. Con Giampaolo ho trovato continuità e un bel rapporto umano. Caratterialmente diversi, tatticamente simili".