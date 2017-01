Fiorentina, se Badelj partirà l'obiettivo numero uno è Nuri Sahin

© foto di Federico De Luca

Non solo Nikola Kalinic. In casa Fiorentina continua a tenere banco anche il futuro di Milan Badelj, con le due milanesi pronte a darsi battaglia nelle prossime settimane. Il Milan attende, forte dell'intesa di massima che ha con il croato, me se un altro club dovesse accelerare le cose potrebbero cambiare. Pantaleo Corvino non cederà il giocatore per meno di 10 milioni di euro e in caso di partenza dell'ex Amburgo avrebbe già pronta l'alternativa Nuri Sahin. Il regista ventottenne sta trovando poco spazio nel Borussia Dortmund, anche a causa di un problema al ginocchio e la scadenza del suo contratto fissata nel 2018 potrebbe spingerlo a cercare una nuova avventura. A riportarlo è La Nazione.