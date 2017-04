Fiorentina, Sousa attacca: "Indispettito dal comportamento della terna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Paulo Sousa, tecnico della Fiorentina, in conferenza stampa dopo il ko per 2-1 in casa contro l'Empoli. Ecco quanto riporta Firenzeviola.it. "Abbiamo messo i campo i giocatori con l’obiettivo di vincere la partita. Purtroppo alcuni episodi non ci hanno aiutato a vincere la partita. La società deve essere sempre presente per limitare certi episodi. Quello che mi ha dato fastidio da parte della terna arbitrale è che non si è voltata per salutarci: questo mi ha molto indispettito. Berna sostituito? Federico ci porta molta qualità ma tutto ciò comporta dispendio di energie”.