Fiorentina, Sousa e un cambio che sa di provocazione

© foto di Federico De Luca

Ieri Federico Bernardeschi è stato sostituito per la 19esima volta in stagione. Un cambio che ha trasformato un fastidio in vera e propria contestazione. Tutto il Franchi si è alzato in piedi per fischiare e offendere Paulo Sousa, con il povero Badelj in attesa di entrare sul terreno di gioco mentre andava in scena l'ultimo atto della fine di un rapporto iniziato nell'estate del 2015. Una sostituzione che per molti è stata l'ennesima provocazione del portoghese all'indirizzo della società in primis, ma anche di tutta la tifoseria, che a più riprese nel corso della stagione si è vista sostituire nel momento del bisogno il miglior giocatore in campo, o comunque il più talentuoso. I quotidiani sono quasi tutti concordi: secondo La Gazzetta dello Sport e il Corriere Fiorentino, la sostituzione è 'inspiegabile'. Per La Nazione è stato sostituito "l'unico che dava la sensazione di poter segnare". Mentre solo per Il Corriere della Sera la prestazione del numero 10 non è arrivata a meritarsi la sufficienza. In ogni caso, Bernardeschi al momento è, senza volere, al centro delle divergenze tra società, tecnico e tifosi. La speranza è che questa situazione, non si trasformi in un'arma a doppio taglio per la conferma in viola del giocatore di Carrara.