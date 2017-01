Fiorentina, Sousa non verrà confermato: pazza idea Prandelli bis

© foto di Federico De Luca

Tuttosport in edicola questa mattina rilancia una clamorosa possibilità per la panchina della Fiorentina della prossima stagione. Senza la vittoria di un trofeo o l'approdo in Champions infatti, Paulo Sousa lascerà il club viola senza rinnovo e per sostituirlo l'ultima pazza idea si chiama Cesare Prandelli. L'allenatore era già stato preso in considerazione nel 2015, ma le antiche frizioni con Diego Della Valle bloccarono tutto. Adesso invece, vista la voglia di rilancio dell'ex ct e del suo affetto nei confronti di Firenze e dei fiorentini, qualcosa potrebbe cambiare. Nella lunga lista per il dopo Sousa ci sono anche Di Francesco, Sarri e il sogno Spalletti. Tra i giovani emergenti piace Oddo. Mentre le opzioni di riserva portano ai nomdi di Gasperini, Donadoni e Mazzarri, senza scordarsi di Maran.