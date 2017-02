Fiorentina, Sousa resta ma solo fino a giugno. A meno di nuove disfatte

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Sousa resta però soltanto fino a giugno. Il titolo dell'articolo dedicato alla Fiorentina su Tuttosport è eloquente. Il tecnico portoghese resta al suo posto nonostante le magre in campionato ma i rapporti tra Sousa e la società sono di fatto inesistenti. Certo è che altre disfatte come quella di Roma non saranno ammesse anche perché in città il clima resta teso.