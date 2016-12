Fiorentina, spunta il nome di El Kaddouri per il centrocampo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino analizza la situazione legata al possibile addio dalla Fiorentina di Badelj (direzione Milan), passando in rassegna alcuni dei nomi in entrata che potrebbero fare al caso della squadra viola. Fra questi, sulla trequarti, l’identikit del centrocampista offensivo porta a Omar El Kaddouri, in scadenza di contratto col Napoli a giugno: costerebbe poco e potrebbe essere il jolly dell’attacco di Sousa. Se non rinnoverà con il Napoli, Firenze potrebbe diventare la tappa giusta per rilanciarsi.