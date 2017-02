Fiorentina, Tatarusanu: "Importante aver vinto dopo il 4-0 di Roma"

© foto di Federico Gaetano

Ciprian Tatarusanu, portiere della Fiorentina, ha commentato a Sky Sport la sfida vinta contro l’Udinese: “È stato importante aver vinto in casa dopo una partita persa 4-0. Era una partita dura ma meritata. La parata su Zapata? Importante che non abbia fatto gol, era un momento che poteva cambiare la partita e alla fine abbiamo vinto. Vincere l’Europa League? È difficile, ci sono squadre molto forti, intanto pensiamo a passare questo turno. Babacar? Per un attaccante è sempre importante fare gol, deve prendere fiducia, ha fatto una partita molto buona lottando molto bene sulle palle alte. Loro hanno fatto solo due-tre tiri e nulla di più”.