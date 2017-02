Fiorentina, Tatarusanu: "Serviva una reazione, felice per i tre punti"

© foto di Federico Gaetano

Ciprian Tatarusanu portiere della Fiorentina, commenta così il rotondo successo ottenuto ai viola nell'anticipo di ieri con l'Udinese: "Dopo la sconfitta contro la Roma ci voleva una prestazione così, volevamo vincere e sono felice di questi tre punti. La reazione dopo il ko di Roma? Loro erano più forti di noi, il nostro comportamento è stato giusto, non abbiamo sbagliato. La gara col Borussia? L'Europa League è una competizione importante, dobbiamo dare il meglio per portare a casa un buon risultato. Come sto? Tutto bene, sono stato fermo solo pochi giorni. Il mio contratto? Di queste cose parla il mio procuratore, io devo solo pensare a fare meglio. Sportiello? È un bravo ragazzo, anche lui dà il meglio poi il mister sceglie chi gioca".