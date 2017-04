Fiorentina, Tello: "Bella partita, crediamo all'Europa e vogliamo fare bene"

© foto di Federico De Luca

Dopo il pareggio in extremis contro la Sampdoria, l'esterno della Fiorentina Cristian Tello ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in mixed zone: "Credo che sia stata una bella partita in un campo difficile - riporta Firenzeviola.it - dove meritavamo di vincere. Mio più bel match? E' stata una partita molto completa e abbiamo creato diverse occasioni. Europa? Credo che la squadra abbia dimostrato di crederci e vogliamo continuare a far bene. Futuro? Sono concentrato sul presente e sul mio lavoro. A Firenze mi trovo benissimo. Oggi squadra con due volti? Nel secondo tempo abbiamo fatto grandissime cose, dimostrando di voler rimontare. Un po' di sfortuna ci ha impedito di vincere".