Fiorentina-Tello, due gol (e un assist) per il futuro

© foto di Federico De Luca

L'incidenza di Federico Chiesa sulle partite della Fiorentina, ad oggi, non fa quasi più notizia. La crescita esponenziale del giovanissimo talentino viola si è assestata ormai su livelli talmente alti (in relazione alla giovane età, ovviamente), che ormai lo status di "titolare" è da considerarsi come un dato di fatto. Piuttosto, parallelamente al figlio d'arte di casa viola, merita sottolineare la prestazione di un giocatore che fino a questo momento aveva subito troppo la pressione della Serie A.

A Pescara, Cristian Tello ha dato forse il primo segnale di risveglio, e non solo per i due gol decisivi messi a segno. A prescindere dalla posizione in classifica della squadra di Oddo, lo spagnolo tanto voluto da Sousa è riuscito a contenere l'avversario anche in fase di non possesso. La sua lacuna più grande, fino a questo momento. Un assist - quest'ultimo - anche per il futuro, in attesa di capire cosa vorrà fare la Fiorentina sul riscatto, e di sapere eventualmente quale sarà il successore di Sousa che è stato il primo sponsor per il ritorno a Firenze dell'ex blaugrana dopo l'esperienza della passata stagione.