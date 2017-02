Fiorentina, Tello: "Mese importante per capire dove arrivare"

© foto di Federico De Luca

Cristian Tello, uomo del momento in casa Fiorentina dopo la doppietta realizzata contro il Pescara, ha parlato così a Radio Bruno Toscana del suo momento e della sua vita, partendo da un tatuaggio 'Never alone': "Questo tatuaggio è per la mia famiglia che è sempre con me. Ne ho tanti, qualcuno rappresenta momenti della mia vita, qualcuno che semplicemente mi piace".

Prima di questo momento hai avuto difficoltà? "Ho avuto un inizio buono, ho giocato molti minuti e sono contento per la fiducia che l'allenatore ha riposto in me ma siamo in tanti con tanta qualità ed è difficile trovare spazio. Tre gol nel 2017? Sì, è importante sentire anche la fiducia della squadra per questi gol e mi aiuterà molto".

In Italia il dribbling non basta? "In Italia è importante la parte difensiva e a Verona. ad esempio. c'era bisogno di difendere di più. Per questo il mister mi ha cambiato dopo il gol, ma sto migliorando sotto questo aspetto".

In casa è più complicato per le critiche del pubblico? "Al Franchi i tifosi ci sono sempre vicini, ma fuori forse la squadra è più tranquilla anche se sbaglia una palla. Tatticamente? Sì, in casa tutte le squadre si chiudono di più".

Tu a sinistra e Chiesa a destra come a Pescara? "A Pescara è andata bene, credo che possiamo giocare uno per fascia. Chiesa? Il mister gli ha dato l'opportunità e lui l'ha colta e sta lavorando bene".

Dopo la doppietta? "Per la strada la gente è stata molto contenta per la squadra".

Venendo dal Barcellona, devi osare di più? "Sì, Sousa pensa che vuole più ma ogni partita ha la sua storia e da sinistra sto più comodo per arrivare in porta. Ma non mi faccio problemi, ovunque mi chiederà Sousa di giocare io lo farò".

Sprecate partite? "Credo che abbiamo fatto partite in cui meritavamo di più, ma fino alla fine andremo avanti".

Ciclo decisivo? "Mese super importante e si capirà dove potremo andare"