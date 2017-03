Fiorentina, Tello: "Penso di restare in viola ma deciderà il club"

© foto di Federico De Luca

Cristian Tello, esterno offensivo della Fiorentina arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il Barça è un mondo, una storia unica. Non ricordo da attaccante esterno di essere mai sceso sotto la linea della metà campo. Nella Fiorentina è diverso, devo difendere anche e sto imparando. Campionato? Stiamo crescendo, possiamo fare un grande finale. Se resterò in viola? Io dico di sì ma deciderà il club. Qui sto bene e sono felice e la Fiorentina vale un posto in Europa. Bernardeschi? I grandi giocatori sono diversi, quando deciderà di sfidare il mondo non tradirà le aspettative. Spero di giocare ancora con lui qui. Borja Valero? La Fiorentina ha bisogno di lui. Della Valle? Viene spesso, ci trasmette fiducia".