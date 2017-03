Fiorentina, Tello: "Voglio giocare, il futuro lo vedremo a fine anno"

© foto di Federico De Luca

Queste le parole di Cristian Tello nel post partita di Fiorentina-Cagliari: “È stata una vittoria difficile contro un avversario che era messo bene in campo. Il clima dello stadio? È difficile giocare così, noi non beneficiamo a giocare così anche se capiamo la reazione dei tifosi, il gruppo però è molto unito e vogliamo fare il meglio. La squadra era super contento per la vittoria. Se voglio restare qui? Il mio obiettivo ora è giocare più partite possibile, poi quello che dirà il futuro vedremo a fine anno”, riporta Firenzeviola.it.