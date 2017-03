Fiorentina, tempo di bilanci: mercato estivo disastroso. Nessuno ha convinto

© foto di Federico De Luca

La Nazione oggi in edicola analizza l'ultimo mercato della Fiorentina, con alcune critiche mosse nei confronti di Pantaleo Corvino e Paulo Sousa. Questo il resoconto degli ultimi arrivati in casa viola: Carlos Sanchez, Carlos Salcedo e Sebastian De Maio sono arrivati in prestito con diritto di riscatto e hanno giocato rispettivamente 31, 17 e 7 gare, con la conferma tutt'altro che scontata per tutti e tre. Prestito con obbligo di riscatto per Cristoforo e Maxi Olivera, mentre Milic, Dragowski e Diks sono arrivati a titolo definitivo, per un calciomercato che difficilmente verrà ricordato positivamente.