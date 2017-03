Fiorentina, ultime sulla panchina: adesso è sfida Di Francesco-Semplici

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul futuro della panchina della Fiorentina: il ballottaggio sembra tra due giovani, ma con una notevole differenza di esperienza. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it la proprietà sembra orientata verso Eusebio Di Francesco che ha diversi anni di esperienza sulle spalle in serie A e, quest'anno, anche in Europa League. Il tecnico del Sassuolo è sempre piaciuto alla proprietà che lo vedeva già come un erede di Montella (tra l'altro i due sono molto amici) prima di Sousa. Pantaleo Corvino avrebbe invece intenzione di aprire un ciclo tutto nuovo con Leonardo Semplici, che conosce bene l'ambiente Fiorentina ed è apprezzato per quello che sta facendo alla Spal. Le sue idee di gioco si avvicinano molto a quelle di Montella ad esempio, visto al tempo della Primavera si confrontavano, e i suoi principi sono "gioco, identità, risultati". Semplici insomma è sulla scia di "divertire ma anche vincere".