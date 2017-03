Fiorentina, un italiano al posto di Sousa: Pioli e Di Francesco i preferiti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Caccia al nuovo tecnico in casa Fiorentina con il Corriere dello Sport-Stadio che parla della volontà del club viola di puntare su un tecnico italiano. Due i nomi, secondo il quotidiano, in cima alla lista di Pantaleo Corvino: il primo è Stefano Pioli, che attende di conoscere il suo futuro all'Inter, mentre il secondo è Eusebio Di Francesco, da tempo nel mirino della società viola. Il direttore generale viola aspetta adesso il via libera dai rispettivi club.