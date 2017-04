Fiorentina, Vitor Hugo in pole per la difesa. Il Palmeiras apre alla cessione

La Fiorentina non molla la presa su Vitor Hugo. Il centrale di difesa del Palmeiras sarebbe il sostituto ideale di Gonzalo Rodriguez, con lo stesso club paulista che negli ultimi giorni sembrerebbe entrato nell’ordine d’idee di cedere il classe ’91. L’affare - scrive La Nazione - si potrebbe concretizzare sulla base di circa 8 milioni, ma non sono esclusi rilanci da parte dei brasiliani. Non un modo di fare inusuale da quelle parti. La Fiorentina è decisa a tenere duro perché Corvino è convinto che il brasiliano sia la pedina giusta da inserire accanto ad Astori.