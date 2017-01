Fiorentina, Zampano non è un titolare. Ma dipende da Kalinic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto dipende dall'offerta per Nikola Kalinic. Il mercato in entrata della Fiorentina potrebbe variare incredibilmente, perché qualche rinforzo sarebbe gradito nella squadra viola. Soprattutto, se Kalinic andasse in Cina, a quel punto dovrebbe arrivare un attaccante - magari Zaza - e un portiere. In realtà l'unico abboccamento reale è quello per Francesco Zampano, terzino di proprietà del Pescara, che in questa stagione ha già giocato diciassette partite, con quattro assist al proprio attivo. In una formazione come quella biancoceleste, ancora a secco di vittorie sul campo - l'unica arrivata con il Sassuolo, a tavolino -, mettersi in mostra è tutt'altro che facile. Certo, sarebbe una soluzione al ribasso per una squadra che fra qualche settimana, oltre all'Europa League, potrebbe non avere più obiettivi.