Fiorentina, Zampano resta nel mirino: Samp in vantaggio

La Fiorentina continua a guardare in casa Pescara. Secondo quanto riportato da La Nazione i primi giorni di gennaio saranno decisivi per capire il futuro di Francesco Zampano. I viola lo seguono da tempo, ma al momento, complice l'interessamento degli abruzzesi per Budimir, sembra che la Sampdoria sia in vantaggio, con i blucerchiati che avrebbero parlato anche di Verre.