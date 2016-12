Fiorentina, Zarate resterà: l'argentino è rinato a dicembre

© foto di Federico De Luca

Mauro Zarate e un futuro viola. Dopo i problemi avuti dall'argentino nella prima parte della stagione, con tanta panchina e poche occasioni di mettersi in mostra, il mese di dicembre è stato quello della svolta per il numero 7 gigliato, che ha confezionato un assist da tre punti nella gara contro il Palermo oltre alle due reti contro Lazio e Napoli. Da una sicura partenza a una nuova storia d'amore con la Fiorentina e con Paulo Sousa, che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrà contare su uno Zarate tornato a essere decisivo in campo.