Fiorentina, Zaza se parte Kalinic. Possibile prestito con riscatto a 20 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Simone Zaza. Il West Ham non intende schierarlo in campo per non toccare il limite di 14 presenze che farebbe scattare il riscatto obbligatorio. Così il giocatore vuole lasciare il club inglese e Marotta stesso ha fatto capire che "la Juventus, col West Ham, sta studiando un'opportunità. Però non farà parte dell'organico anche se difenderemo il nostro patrimonio". In pole position ci sarebbe la Fiorentina, in caso di cessione di Nikola Kalinic: possibile il prestito con riscatto vicino ai 20 milioni di euro.