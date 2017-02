© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus-Inter, da quel lontano 1998, non è mai finita al triplice fischio. Perché il derby d'Italia si porta dietro le polemiche, le ingiurie, alle volte pure le frustrazioni da una parte e dall'altra. Il fallo, evidente, di Iuliano su Ronaldo ha messo a testa in giù un mondo che, spesso, si trovava a scontrarsi già da qualche tempo prima. Solo che lo scorno evidente per la Juventus era con Fiorentina e Roma, tra quello Scudetto scippato ai viola e la rete della possibile vittoria nello scontro diretto di Turone, valido per tutti tranne che per il guardalinee. Il simbolo delle recriminazioni diventa, appunto, il fallo del bianconero sul brasiliano, con l'incredibile ribaltamento di fronte e il rigore, poi sbagliato, da Del Piero.

Fiumi di parole, scritte e sussurrate, dal mancato fischio di Ceccarini a quelli di Rizzoli nell'ultima gara, il pallone scagliato da Icardi in sua direzione, il rosso a Perisic e la doppia squalifica per due giornate: in altre condizioni, probabilmente, sarebbero state parecchie di più. E poi Lo Bello che va contro l'arbitro, chi si divide fra innocentisti e giustizialisti. Il VAR non cambierà granché, perché ci sarà sempre un'intepretazione che darà adito a polemiche. E noi continueremo a sentire i Jalisse per la loro unica hit, del 1997, con cui vinsero il Festival.