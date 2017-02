FOCUS TMW - Cessione Bacca, perché sì: l'ultima chance per uscirne in pari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quando il Milan nell'estate 2015 mise le mani su Carlos Bacca acquistò un calciatore che era nel momento più alto della sua carriera. Il bomber colombiano aveva trascinato il Siviglia alla conquista dell'Europa League nelle due edizioni precedenti e i rossoneri, per strappare il giocatori agli andalusi e alla concorrenza, decise di mettere sul piatto 30 milioni di euro.

POCO ADATTO AL GIOCO DI MONTELLA - Ventinove rei in 64 partite. Lo score in rossonero di Carlos Bacca è di tutto rispetto. Il problema, casomai, è cosa non fa il bomber colombiano quando non segna. Prestazioni da 7 o da 4, senza vie di mezzo. Non è lui il centravanti più congeniale al 4-3-3 di Montella, un allenatore che chiede al suo terminale offensivo di segnare, certo, ma anche di partecipare alla manovra offensiva della squadra. Cosa che non accade praticamente mai e produce come risultato un Bacca che per larghi tratti della gara è completamente fuori dal gioco rossonero.

L'ULTIMA CHANCE PER USCIRE IN PARI - Altro aspetto è quello relativo alla valutazione. Pagato 30 milioni di euro un anno e mezzo fa, il valore di Bacca negli ultimi mesi s'è notevolmente deprezzato complici anche le difficoltà in zona gol negli ultimi mesi: solo due reti dall'ottava alla 23esima giornata. L'unica squadra che permetterebbe al Milan di uscirne in pari è il Tianjin Quanjian. Fabio Cannavaro, dopo il no di Kalinic, ha virato su Bacca. Il colombiano ha detto no in passato, ma potrebbe ripensarci adesso: sarà la volta buona?