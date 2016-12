FOCUS TMW - Classifica anno solare, Juve migliore fra i Top 5 d'Europa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juventus miglior squadra del 2016 considerando i migliori campionati europei. Nessuno come i bianconeri, unici ad aver toccato quota 100 punti. La squadra di Allegri meglio del Real Madrid, unico ad aver superato i 90 punti e del Bayern che per media punti sarebbe terzo. In totale sono tre le italiane nella Top 10, di seguito la classifica:

1 - Juventus media 2,63 punti a partita (100 punti in 38 partite)

2 - Real Madrid media 2,53 punti (91 punti in 36 partite)

3 - Bayern media 2,45 (81 punti in 33 partite)

4 - Barcellona media 2,29 (87 punti in 38 partite)

5 - Roma media 2,26 (86 punti in 38 partite)

6 - Paris Saint-Germain media 2,21 (84 punti in 38 partite)

7 - Napoli media 2,16 (82 punti in 38 partite)

8 - Altético Madrid media 2,11 (78 punti in 37 partite)

9 - Chelsea media 2,05 (76 punti in 37 partite)

10 - Nizza media 2,05 (78 punti in 38 partite)