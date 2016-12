FOCUS TMW - Da Tevez a Oscar, le stelle straniere della Chinese Super League

Carlos Tevez è diventato il calciatore più pagato della storia e la sensazione è che il record dell'Apache sia destinato ad essere superato. Sempre da un altro trasferimento in Cina. L'Apache è l'ultimo campionae che cede alla moneta pesante del gigante asiatico, pronto a fare della Chinese Super League il miglior campionato al mondo. E che facciano sul serio lo si capisce non tanto per l'ex Juventus che comunque ha 32 anni, ma perché a scegliere la Cina sono giocatori nel pieno della carriera, come il 25enne Oscar.

Se da una parte i cinesi vogliono prendere il meglio dal calcio mondiale, parallelamente vogliono far crescere i giocatori indigeni tanto che sono stati posti alcuni paletti sui trasferimenti: non più di cinque stranieri per squadra, di cui uno dev'essere asiatico. E nessuno straniero deve giocare in porta.

16 squadre al via, con gli slot quasi tutti occupati. Ma ci aspettiamo altri fuochi d'artificio. Il quadro atutale mostra come siano i brasiliani a rappresentare di gran lunga la più folta colonia straniera. E in generale sono i sudamericani quelli maggiormente disposti a giocare in Cina. Solo 10 i calciatori europei (comprendendo anche Turchia e Israele, affiliate UEFA) a cui vanno aggiunti sei allenatori dal Vecchio Continente.

Questo il quadro attuale

BEIJING GUOAN

Egor Krimets e Igor Sergeev (Uzbekistan)

Ralf e Renato Augusto (Brasile)

Burak Yilmaz (Turchia)

All. José Gonzalez (Spagna)

CHANGCHUN YATAI

Anzur Ismailov (Uzbekistan)

Darko Matic e Darko Matic(Croazia)

Bruno Meneghel (Brasile)

Marcelo Moreno (Bolivia)

All. Lee Jang-Soo (Corea del Sud)

CHONGQING LIFAN

Emanuel Gigliotti (Argentina)

Fernandinho e Alan Kardec (Brasile)

Goran Milovic (Croazia)

Jung Woo-Young (Corea del Sud)

All. Chang Woe-Ryong (Corea del Sud)

GUANGZHOU EVERGRANDE

Alan Carvalho, Ricardo Goulart e Paulinho (Brasile)

Jackson Martinez (Colombia)

Kim Hyung-Il (Corea del Sud)

All. Luiz Felipe Scolari (Brasile)

GUANGZHOU R&F

Apostolos Giannou (Australia)

Renatinho (Brasile)

Jang Hyun-Soo (Corea del Sud)

Eran Zahavi (Israele)

Gustav Svensson (Svezia)

All. Dragan Stojkovic (Serbia)

GUIZHOU ZHICHENG

Mazola (Brasile)

Yves Ekwalla Herman (Camerun)

HEBEI CHINA FORTUNE

Aloisio (Brasile)

Stéphane Mbia (Camerun)

Gervinho (Costa d'Avorio)

Gaek Kakuta (Francia)

Ersan Gulum (Turchia)

All. Manuel Pellegrini (Cile)

HENAN JIANYE

Ryan McGowan (Australia)

Eddi Gomes (Danimarca)

Javier Patino (Filippine)

Osman Sow (Svezia)

JIANGSU SUNING

Trent Sainsbury (Australia)

Ramieres e Alex Teixeira (Brasile)

Roger Martinez (Colombia)

Hong Jeong-Ho (Corea del Sud)

All. Choi Yong-Soo (Corea del Sud)

LIAONING WHOWIN

Michael Thwaite e Dario Vidosic (Australia)

Assani Lukimya (RD Congo)

Anthony Ujah (Nigeria)

James Chamanga (Zambia)

SHANDONG LUNENG

Gil e Jucilei (Brasile)

Graziano Pellè (Italia)

Papiss Cissé (Senegal)

All. Felix Magath (Germania)

SHANGHAI SHENHUA

Carlos Tevez (Argentina)

Fredy Guarin e Giovanni Moreno (Colombia)

Kim Kee-Hee (Corea del Sud)

Obafemi Martins (Nigeria)

All.Gustavo Poyet (Uruguay)

SHANGHAI SIPG

Elkeson, Hulk e Oscar (Brasile)

Jean Evrard Kouassi (Costa d'Avorio)

Kim Ju-Young (Corea del Sud)

All. André Villas-Boas (Portogallo)

TIANJIN QUANJIAN

Geuvanio e Jadson (Brasile)

All. Fabio Cannavaro (Italia)

TIANJIN TEDA

Aleksandar Jovanovic (Australia)

Fredy Monteiro (Colombia)

Malick Evouna (Gabon)

Zainadine Junior (Mozambico)

Mbaye Diagne (Senegal)

All. Jaime Pacheco (Portogallo)

YANBIAN FUNDE

Ha Tae-Goon, Yoon Bit-Garam e Kim Seung-Dae (Corea del Sud)

Bubacarr Trawally (Gambia)

All. Park Tae-Ha (Corea del Sud)