FOCUS TMW - Difesa groviera: il Cagliari ha il peggior rendimento d'Europa

Numeri poco lusinghieri per il campionato italiano, in particolare per il Cagliari, nonostante la reputazione del calcio italico: è proprio dalla Serie A che arriva infatti la peggior difesa d'Europa, considerando soli i cinque maggiori campionati. La squadra di Rastelli, a dispetto di una classifica tutt'altro che negativa, ha subito ben 42 reti in sole 18 partite, una media-partita spaventosa che supera le due reti a gara. Una vera disgrazia per chi ha puntato su Storari al fantacalcio insomma.

Non è andata meglio agli appassionati inglesi che hanno scelto Fabianski, portiere titolare dello Swansea City, che proprio oggi ha dovuto raccogliere altri tre palloni dalla rete, per un totale di 41 reti subite in stagione. Male anche le difese di Osasuna, in Spagna e Werder Brema, in Germania: in Ligue 1 invece la difesa peggiore è del Lorient, con 28 gol subiti: avendo disputato 19 partite, la media è un 2 esatto. Numeri difficili, da migliorare senza dubbio.

SPAGNA

Osasuna 34 gol subiti (media 2,125 a partita)

FRANCIA

Lorient 38 gol subiti (media 2 a partita)

GERMANIA

Werder Brema 34 gol subiti(media 2,125 a partita)

INGHILTERRA

Swansea City 41 gol subiti (media 2,27 a partita)