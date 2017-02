FOCUS TMW - Fino al 28 caccia agli svincolati: i 5 migliori calciatori ruolo per ruolo

Il gong finale è arrivato il 31 gennaio alle 23, ma questo mese di febbraio è destinato a regalarci ancora delle sorprese e non solo perché in mercati ricchi - come quello cinese, ma anche quello russo - è ancora possibile acquistare calciatori.

Fino a fine mese, infatti, resterà aperto il mercato degli svincolati, con la possibilità per i club italiani di ingaggiare calciatori che dal mese di gennaio o anche da prima sono liberi da vincoli contrattuali.

La scorsa settimana Ronaldinho ha definitivamente deciso di appendere le scarpe di calcio al chiodo per diventare ambasciatore del Barcellona, ieri è stato il turno di Djibril Cissé e Carlos Carmona. Oggi, invece, Martin Caceres potrebbe firmare col Southampton dopo aver detto no al Milan. Di seguito i cinque calciatori con più appeal ruolo per ruolo tesserabili fino al 28 febbraio.

PORTIERI

Gianluca Curci: italiano, 31 anni, ultima esperienza al Mainz.

Davide Bassi: italiano, 31 anni, ultima esperienza all'Atalanta.

Marcos Vellidis: greco, 29 anni, ultima esperienza al PAOK Salonicco.

Marco Amelia: italiano, 34 anni, ultima esperienza al Chelsea.

Nukri Revishvili: georgiano, 29 anni, ultima esperienza alla Dinamo Tblisi.

DIFENSORI

Martin Caceres: uruguayano, 29 anni, ultima esperienza alla Juventus.

Kevin Constant: guineano, 29 anni, ultima esperienza al Bologna.

Emir Spahic: bosniaco, 36 anni, ultima esperienza all'Amburgo.

José Bosingwa: portoghese, 34 anni, ultima esperienza al Trabzonspor.

Kieran Richardson: inglese, 32 anni, ultima esperienza al Cardiff City.

CENTROCAMPISTI

Victor Vazquez: spagnolo, 29 anni, ultima esperienza al Cruz Azul.

Raul Meireles: portoghese, 33 anni, ultima esperienza al Fenerbahçe.

Fernando Tissone: argentino, 30 anni, ultima esperienza al Malaga.

Javi Márquez: spagnolo, 30 anni, ultima esperienza al Granada.

Michael Essien: ghanese, 34 anni, ultima esperienza al Panathinaikos.

ATTACCANTI

Didier Drogba: ivoriano, 38 anni, ultima esperienza al Montreal Impact.

Dimitar Berbatov: bulgaro, 35 anni, ultima esperienza al PAOK.

Marouane Chamakh: marocchino, 32 anni, ultima esperienza al Cardiff City.

Eduardo: croato, 33 anni, ultima esperienza allo Shakhtar Donetsk.

Antonio Cassano: italiano, 34 anni ultima esperienza alla Sampdoria.