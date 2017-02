FOCUS TMW - Fino al 28 caccia agli svincolati: i 5 migliori calciatori ruolo per ruolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gong finale è arrivato il 31 gennaio alle 23, ma questo mese di febbraio è destinato a regalarci ancora delle sorprese e non solo perché in mercati ricchi - come quello cinese, ma anche quello russo - è ancora possibile acquistare calciatori.

Fino a fine mese, infatti, resterà aperto il mercato degli svincolati, con la possibilità per i club italiani di ingaggiare calciatori che dal mese di gennaio o anche da prima sono liberi da vincoli contrattuali.

La scorsa settimana Ronaldinho ha definitivamente deciso di appendere le scarpe di calcio al chiodo per diventare ambasciatore del Barcellona, due giorni fa è stato il turno di Djibril Cissé (ritirato) e Carlos Carmona (nuovo calciatore dell'Atlanta). Oggi, invece, Martin Caceres potrebbe firmare col Southampton dopo aver detto no al Milan. Di seguito i cinque calciatori con più appeal ruolo per ruolo tesserabili fino al 28 febbraio.

PORTIERI

Gianluca Curci: italiano, 31 anni, ultima esperienza al Mainz.

Davide Bassi: italiano, 31 anni, ultima esperienza all'Atalanta.

Marcos Vellidis: greco, 29 anni, ultima esperienza al PAOK Salonicco.

Marco Amelia: italiano, 34 anni, ultima esperienza al Chelsea.

Nukri Revishvili: georgiano, 29 anni, ultima esperienza alla Dinamo Tblisi.

DIFENSORI

Martin Caceres: uruguayano, 29 anni, ultima esperienza alla Juventus.

Kevin Constant: guineano, 29 anni, ultima esperienza al Bologna.

Emir Spahic: bosniaco, 36 anni, ultima esperienza all'Amburgo.

José Bosingwa: portoghese, 34 anni, ultima esperienza al Trabzonspor.

Kieran Richardson: inglese, 32 anni, ultima esperienza al Cardiff City.

CENTROCAMPISTI

Victor Vazquez: spagnolo, 29 anni, ultima esperienza al Cruz Azul.

Raul Meireles: portoghese, 33 anni, ultima esperienza al Fenerbahçe.

Fernando Tissone: argentino, 30 anni, ultima esperienza al Malaga.

Javi Márquez: spagnolo, 30 anni, ultima esperienza al Granada.

Michael Essien: ghanese, 34 anni, ultima esperienza al Panathinaikos.

ATTACCANTI

Didier Drogba: ivoriano, 38 anni, ultima esperienza al Montreal Impact.

Dimitar Berbatov: bulgaro, 35 anni, ultima esperienza al PAOK.

Marouane Chamakh: marocchino, 32 anni, ultima esperienza al Cardiff City.

Eduardo: croato, 33 anni, ultima esperienza allo Shakhtar Donetsk.

Antonio Cassano: italiano, 34 anni ultima esperienza alla Sampdoria.