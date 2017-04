FOCUS TMW - La Champions League che verrà. Proiezione al 2017/18

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante siamo ancora ai quarti di finale di Champions League abbiamo provato a proiettarci al torneo che verrà, l'edizione 2017/18. Quando mancano 6 giornate alla fine della Serie A questa è la proiezione del massima manifestazione europea.

Questo lo scenario attuale, fase per fase (in neretto le squadre già qualificate)

TESTE DI SERIE

REAL MADRID (Spagna, 1° nel ranking UEFA)

BAYERN (Germania, 2°)

JUVENTUS (Italia, 5°)

BENFICA (Portogallo, 9°)

CHELSEA (Inghilterra, 10°)

MONACO (Francia, 32°)

SPARTAK MOSCA (Russia, 103°)

Campioni Champions League 2016/17

QUALIFICATE ALLA FASE A GIRONI

BARCELLONA (Spagna, 3°)

ATLETICO MADRID (Spagna, 4°)

PARIS SAINT-GERMAIN (Francia, 6°)

PORTO (Portogallo, 13°)

SHAKHTAR (Ucraina, 17°)

TOTTENHAM (Inghilterra, 20°)

BASILEA (Svizzera, 22°)

ANDERLECHT (Belgio, 31°)

LIVERPOOL (Inghilterra, 34°)

ROMA (Italia, 39°)

BESIKTAS (Turchia, 48°)

FEYENOORD (Olanda, 89°)

RB LIPSIA (Francia, 122°)

HOFFENHEIM (Germania, 122°)

PLAYOFF

BORUSSIA DORTMUND (Germania, 7°)

SIVIGLIA (Spagna, 8°)

MANCHESTER CITY (Inghilterra, 12°)

NAPOLI (Italia, 16°)

SPORTING LISBONA (Portogallo, 55°)

TERZO TURNO PRELIMINARE - SQUADRE CAMPIONI

OLYMPIACOS (Grecia, 25°)

VIKTORIA PLZEN (Rep. Ceca, 49°)

FCSB (Romania, 56°)

TERZO TURNO PRELIMINARE - SQUADRE PIAZZATE

DINAMO KIEV (Ucraina, 24°)

AJAX (Olanda, 30°)

CSKA MOSCA (Russia, 51°)

BRUGGE (Belgio, 52°)

PAOK (Grecia, 60°)

YOUNG BOYS (Svizzera, 71°)

NIZZA (Francia, 118°)

ISTANBUL BB (Turchia, 158°)

SLAVIA PRAGA (Rep. Ceca, 180°)

VITORUL (Romania, 232°)

SECONDO TURNO PRELIMINARE

CELTIC (Scozia, 47°)

RB SALISBURGO (Austria, 50°)

COPENAGHEN (Danimarca, 53°)

LUDOGORETS (Bulgaria, 59°)

BATE BORISOV (Bielorussia, 69°)

APOEL NICOSIA (Cipro, 82°)

MARIBOR (Slovenia, 94°)

QARABAG (Azerbaigian, 106°)

MALMO FF (Svezia, 111°)

ASTANA (Kazakistan, 115°)

RIJEKA (Croazia, 124°)

ROSENBORG (Norvegia, 138°)

SHERIFF (Moldova, 145°)

HAPOEL BE'ER SHEVA (Israele, 150°)

STELLA ROSSA (Serbia, 195°)

FH (Islanda, 233°)

ZILINA (Slovacchia, 235°)

ZALGIRIS VILNIUS (Lituania, 236°)

DUNDALK (Irlanda, 237°)

VARDAR (Macedonia, 255°)

ZELJEZNICAR (Bosnia, 268°)

JAGIELLONIA (Polonia, 284°)

DIFFERDANGE (Lussemburgo, 321°)

BUDUCNOST (Montenegro, 330°)

PARTIZANI (Albania, 333°)

HONVED (Ungheria, 344°)

IFK MARIEHAMN (Finlandia, 380°)

SPARTAKS JURMALA (Lettonia, 383°)

SAMTREDIA (Georgia, 414°)

PRIMO TURNO PRELIMINARE

THE NEW SAINTS (Galles, 239°)

CRUSADERS (Irlanda del Nord, 305°)

LINCOLN RED IMPS (Gibilterra, 338°)

VIKINGUR GOTA (Isole Far Oer, 340°)

HIBERNIANS (Malta, 348°)

FC SANTA COLOMA (Andorra, 351°)

GANDZASAR (Armenia, 400°)

FCI TALLINN (Estonia, 429°)

LIBERTAS (San Marino, 451°)

TREPCA '89 (Kosovo, n.c.)