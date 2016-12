FOCUS TMW - Mercato a costo zero: i 5 migliori svincolati ruolo per ruolo

© foto di Federico Gaetano

Gennaio, tempo di affari e di soliti fiumi di milioni pronti a scorrere. Non mancano però le occasioni a costo zero. Scelte certamente più azzardate, nel caso di giocatori fermi da giugno e che in questi mesi non hanno trovato squadra. Di seguito una lista dei giocatori senza contratto più interessanti:

PORTIERI

Marco Amelia: italiano, 34 anni, ultima esperienza al Chelsea. 9 presenze in Nazionale.

Vladimir Gabulov: russo, 33 anni, ultima esperienza alla Dinamo Mosca. 10 presenze con la Nazionale.

Alberto Frison: italiano, 28 anni, ultima esperienza alla Sambenedettese.

Chris Kirkland: inglese, 35 anni, una presenza con la Nazionale. Ultima esperienza al Bury.

Stanislav Bogush: ucraino, 33 anni, due presenze in Nazionale. Ultima esperienza al Vorskla.

TERZINO-ESTERNO DESTRO

Martin Caceres: uruguayano, 29 anni, 69 presenze in Nazionale. Ultima esperienza alla Juventus.

Maicon: brasiliano, 35 anni, 76 presenze e 7 reti in Nazionale. Ultima esperienza alla Roma.

José Bosingwa: portoghese, 34 anni, 28 presenze in Nazionale. Ultima esperienza al Trabzonspor.

Gyorgy Garics: austriaco, 32 anni, 41 presenze e 2 reti in Nazionale. Ultima esperienza al Darmstadt.

Marco Motta: italiano, 30 anni, una presenza in Nazionale. Ultima esperienza al Charlton.

TERZINO-ESTERNO SINISTRO

Juan Manuel Vargas: peruviano, 33 anni, 48 presenze e 4 reti in Nazionale. Ultima esperienza al Betis.

Kevin Constant: guineano, 29 anni, 25 presenze e 4 reti in Nazionale. Ultima esperienza al Bologna.

Giovanni Marchese. italiano, 32 anni. Ultima esperienza al Genoa

Giovanni Pasquale: italiano, 34 anni. Ultima esperienza all'Udinese.

Constant Djakpa: ivoriano, 30 anni, 8 presenze in Nazionale. Ultima esperienza all'Eintracht Francoforte.

DIFENSORE CENTRALE

Philippe Mexes: francese, 34 anni, 29 presenze e una rete in Nazionale. Ultima esperienza al Milan.

Joelon Lescott: inglese, 34 anni, 26 presenze e una rete in Nazionale. Ultima esperienza all'AEK Atene.

Ricardo Carvalho: portoghese, 38 anni, 89 presenze e 5 reti in Nazionale. Ultima esperienza al Monaco.

Modibo Diakité: francese, 29 anni. Ultima esperienza alla Sampdoria.

Fabiano Santacroce: italiano, 30 anni. Ultima esperienza alla Ternana.

CENTROCAMPISTI

Pablo Ledesma: italiano, 34 anni, una presenza in Nazionale. Ultima esperienza al Panathinaikos.

Raul Meireles: portoghese, 33 anni, 76 presenze e 10 reti in Nazionale. Ultima esperienza al Fenerbahçe.

Sulley Muntari: ghanese, 32 anni. 84 presenze e 20 reti in Nazionale. Ultima esperienza all'Ittihad (Arabia Saudita).

Fernando Tissone: argentino, 30 anni. Ultima esperienza al Malaga.

Fausto Rossi: italiano, 26 anni. Ultima esperienza alla Pro Vercelli.

TREQUARTISTA - ESTERNO D'ATTACCO

Ronaldinho: brasiliano, 36 anni. 98 presenze e 33 reti in Nazionale. Ultima esperienza al Fluminense.

Jefferson Farfan: peruviano, 32 anni. 69 presenze e 19 reti in Nazionale. Ultima esperienza all'Al-Jazira (Emirati Arabi).

Cristian Rodriguez: uruguayano, 31 anni. 95 presenze e 11 reti in Nazionale. Ultima esperienza all'Independiente.

Mohamed Larbi: tunisino, 29 anni. 4 presenze in Nazionale. Ultima esperienza al Gazelec Ajaccio.

Bosko Jankovic: serbo, 32 anni. 31 presenze e 5 reti in Nazionale. Ultima esperienza al Verona.

ATTACCANTI

Emmanuel Adebayor: togolese, 32 anni. 63 presenze e 29 reti in Nazionale. Ultima esperienza al Crystal Palace.

Dimitar Berbatov: bulgaro, 35 anni. 78 presenze e 48 reti in Nazionale. Ultima esperienza al PAOK.

Kevin Kuranyi: tedesco, 34 anni, 52 presenze e 19 reti in Nazionale. Ultima esperienza all'Hoffenheim.

Facundo Parra: argentino, 31 anni. Ultima esperienza al Rafaela.

Carlton Cole: inglese, 33 anni. 7 presenze in Nazionale. Ultima esperienza al Sacramento FC (Stati Uniti)