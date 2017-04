FOCUS TMW - Serie A, classifiche a confronto: +4 Juventus, +24 Atalanta

© foto di www.imagephotoagency.it

Classifiche a confronto dopo 32 giornate di Serie A. Rispetto a un anno fa, la Juventus ha quattro punti in più e ha allungato a +8 su una Roma che, a sua volta, ha otto punti in più rispetto a un anno fa a questo punto della stagione.

Bilancio negativo per l'Inter raggiunta nel derby al 97esimo da Zapata e per la Fiorentina, sconfitta in casa dall'Empoli. L'Atalanta che ha pareggiato all'Olimpico ha 24 punti in più rispetto alla classifica mostrata dopo la 32esima giornata della Serie A 2015/16. Di seguito il dato.

Juventus 80 (+4 rispetto alla Serie A 2015/16 dopo 32 giornate)

Roma 72 (+8)

Napoli 70 (=)

Lazio 61 (+16)

Atalanta 60 (+24)

Milan 58 (+9)

Inter 56 (-2)

Fiorentina 52 (-4)

Sampdoria 45 (+9)

Torino 45 (+6)

Udinese 40 (+6)

Cagliari 38 (in Serie B)

Chievo Verona 38 (-6)

Bologna 35 (-2)

Sassuolo 35 (-13)

Genoa 30 (-10)

Empoli 26 (-13)

Crotone 21 (in Serie B)

Palermo 16 (-12)

Pescara 14 (in Serie B)