FOCUS TMW - Serie A, classifiche a confronto: Juventus inarrestabile: +6!

Classifiche a confronto dopo i recuperi della 18esima giornata di Serie A. La Juventus non conosce soste, ieri sera allo Scida ha battuto 2-0 il Crotone e s'è portata a +7 sulla Roma seconda in classifica. Diciannove vittorie e quattro sconfitte: questo lo score in questo campionato della squadra di Allegri che rispetto a un anno fa ha ben sei punti in più.

È tornato alla vittoria il Milan. La squadra di Montella, nonostante la doppia inferiorità numerica, ha battuto 1-0 il Bologna al Dall'Ara: +1 rispetto a un anno fa. Di seguito le classifiche a confronto dopo i recuperi di ieri.

Juventus 57 (+6 rispetto alla Serie A 2015/16 dopo 23 giornate)

Roma 50 (+9)

Napoli 48 (-5)

Lazio 43 (+11)

Inter 42 (+2)

Atalanta 42 (+15)

Milan 40 (+1)

Fiorentina 37 (-8)

Torino 32 (+4)

Sampdoria 30 (+6)

Udinese 29 (+3)

Chievo Verona 29 (+2)

Bologna 27 (-2)

Sassuolo 27 (-6)

Cagliari 27 (in Serie B)

Genoa 25 (+1)

Empoli 22 (-11)

Palermo 14 (-11)

Crotone 13 (in Serie B)

Pescara 9 (in Serie B)