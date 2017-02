FOCUS TMW - Serie A, classifiche a confronto: vola Gasperini, Atalanta a +15!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Classifiche a confronto in Serie A dopo 23 giornate. La Juventus, nonostante una gara da recuperare, ha tre punti in più di un anno fa e tiene a debita distanza una Roma che rispetto a un anno fa viaggia a tutt'altra velocità: +9.

Confronto negativo, nonostante l'ottimo campionato, per il Napoli che nel 2015/16 di questi tempi era primo in classifica. In zona Europa League le due squadre col miglior confronto: +11 la Lazio, +15 l'Atalanta.

In coda, -11 sia per l'Empoli che per il Palermo. Nessuno ha fatto peggio, anche se la Fiorentina viaggia con un pesante -8. Di seguito le classifiche a confronto.

*Juventus 54 (+3 rispetto alla Serie A 2015/16 dopo 23 giornate)

Roma 50 (+9)

Napoli 48 (-5)

Lazio 43 (+11)

Inter 42 (+2)

Atalanta 42 (+15)

*Milan 37 (-2)

Fiorentina 37 (-8)

Torino 32 (+4)

Sampdoria 30 (+6)

Udinese 29 (+3)

Chievo Verona 29 (+2)

*Bologna 27 (-2)

Sassuolo 27 (-6)

Cagliari 27 (in Serie B)

Genoa 25 (+1)

Empoli 22 (-11)

Palermo 14 (-11)

*Crotone 13 (in Serie B)

Pescara 9 (in Serie B)

* = Una partita in meno.