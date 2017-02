FOCUS TMW - Superlega, perché sì: vagonate di milioni per le big

© foto di Pietro Mazzara

Stadi sempre pieni, un fenomeno di globalizzazione economica e sociale enorme, un clima di costante festa e sensazione dell'evento. Ci sono vari motivi per cui i grandi club vogliono creare una sorta di Superlega, una NFL - visto che ieri c'è stato il Superbowl - europea, in grado di attrarre gli occhi di praticamente tutto il mondo. La scusante è il rinvio, con 36 ore di anticipo, della partita contro il Celta Vigo, ma la capacità di spostarsi (sempre in espansione) e l'esplosione dell'eventuale bacino di utenza porterebbero a numeri incredibili.

Le italiane - Le prescelte sarebbero le due milanesi, perché San Siro non può non essere considerata ancora la scala del calcio, mentre Suning e la nuova proprietà cinese garantirebbero grande competitività economica/tecnica. Quindi sì a Inter e Milan, no - quasi incredibile - alle due romane: più per la Roma, capace di sprigionare un buon fatturato, che per la Lazio, certamente meno ricca e decisiva negli equilibri italiani. Poi, chiaramente, la Juventus, padrona incontrastata del nostro campionato e all'interno dell'élite dei fatturati. Infine il Napoli, scelto più per le ultime stagioni che per un reale blasone: gli azzurri sono però fra le società più tifate in Italia. Insomma, un'opzione più per bacino d'utenza che per forza.

Stadi sempre pieni - Inutile dire che giocare una settimana contro lo United, una con il Real Madrid, quella dopo con il Bayern... riempirebbe costantemente gli stadi, in una cornice meravigliosa ogni settimana.

Il potere dei soldi - Con la creazione di una Superlega i diritti televisivi esploderebbero. Perché, ed è innegabile, il calcio vale per gli europei molto più che qualsiasi sport americano per gli statunitensi. La popolazione è di 715 milioni di persone, contro i poco più di 300 d'oltreoceano: inutile dire che i diritti televisivi di una Superlega andrebbero a impattare su tutto il mondo, con una forza devastante. Insomma, altro che i 7 miliardi di euro che la NFL - già citata - riceve dalle tv. A pioggia andrebbero a solamente venti squadre, con la possibilità (vera e propria) di pagare i propri atleti cifre scandalosamente alte.

Sensazione dell'evento - Veder giocare 22 supercampioni ogni settimana, perché di questo si tratterebbe, porterebbe a una sorta di festa costante e per tutti. Come un europeo, o un mondiale, eppure continuato nel tempo. Se è vero che ci si abitua a praticamente tutto nella vita - anche nel campo degli sport - un format del genere, magari con partite distribuite durante la settimana (così che nel weekend sopravvivano i campionati nazionali), diventerebbe un evento nell'evento. Ovviamente non dovrebbe, usando un condizionale, essere possibile la partecipazione a entrambe. Virtualmente, però, solo di diritti televisivi tutte le squadre in lizza potrebbero prendere dai 200 milioni in su. Praticamente il doppio di quanto prende la Juventus ora, cinque volte tanto rispetto al Bayern Monaco.