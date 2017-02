FOCUS TMW - Top e Flop 20, Mertens scalza Belotti. Maglia nera Goldaniga

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sorpasso in testa alla classifica di rendimento di Serie A. La prova eccezionale di Dries Mertens contro il Bologna gli è valso il pallone dell'incontro, il 9 in pagella e la miglior media voto di Serie A attraverso i voti di Tuttomercatoweb. Scavalcato Andrea Belotti, nonostante il gol a Empoli. Sempre terzo il Papu Gomez. Nella contro-classifica, dedicata ai peggiori del campionato, primato poco lusinghiero per Edoardo Goldaniga. Da segnalare l'entrata in classifica del Bologna, che dopo i due ko consecutivi contro Napoli e Milan piazza nella flop 20 Krafth e Oikonomou. Le classifiche considerano solamente i giocatori che hanno disputato almeno la metà degli incontri di campionato.

TOP 20

1 - Dries Mertens (Napoli) 6.75

2 - Andrea Belotti (Torino) 6.65

3 - Alejandro Gomez (Atalanta) 6.61

4 - Gonzalo Higuain (Juventus) 6.57

5 - Ciro Immobile (Lazio) 6.52

6 - Marek Hamsik (Napoli) 6.50

7 - Edin Dzeko (Roma) 6.50

8 - Piotr Zielinski (Napoli) 6.47

9 - Franck Kessie (Atalanta) 6.44

10 - Paulo Dybala (Juventus) 6.44

11 - Radja Nainggolan (Roma) 6.43

12 - Keita Balde Diao (Lazio) 6.41

13 - Mattia Caldara (Atalanta) 6.40

14 - Roberto Gagliardini (Inter) 6.39

15 - Christian Puggioni (Sampdoria) 6.39

16 - Andrea Petagna (Atalanta) 6.36

17 - Felipe Anderson (Lazio) 6.33

18 - Suso (Milan) 6.33

19 - José Maria Callejon (Napoli) 6.33

20 - Alex Sandro (Juventus) 6.33

FLOP 20

1 - Edoardo Goldaniga (Palermo) 5.47

2 - Lorenzo Crisetig (Crotone) 5.53

3 - Oscar Hiljemark (Genoa) 5.53

4 - Panagiotis Tachtsidis (Cagliari) 5.54

5 - Sinisa Andelkovic (Palermo) 5.54

6 - Andrés Tello (Empoli) 5.54

7 - Thiago Cionek (Palermo) 5.56

8 - Nenad Tomovic (Fiorentina) 5.57

9 - Nicola Murru (Cagliari) 5.58

10 - Gaston Brugman (Pescara) 5.58

11 - Alessandro Crescenzi (Pescara) 5.61

12 - Simone Padoin (Cagliari) 5.62

13 - Guido Marilungo (Empoli) 5.63

14 - Ricardo Alvarez (Sampdoria) 5.63

15 - Leonardo Capezzi (Crotone) 5.64

16 - Marcello Trotta (Crotone) 5.64

17 - Ezequiel Munoz (Genoa) 5.64

18 - Emil Krafth (Bologna) 5.65

19 - Marios Oikonomou (Bologna) 5.65

20 - Jacopo Sala (Sampdoria) 5.65