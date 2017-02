Frecciata di Zarate a Sousa: "Più maturo? No, a Watford credono in me"

© foto di Federico De Luca

Mauro Zarate, ex attaccante della Fiorentina e ora al Watford, parla così alla stampa inglese del proprio trasferimento in Premier: "Sono molto felice di essere venuto a Watford, la Premier League è miglior campionato del mondo. Non è vero che ora sono un giocatore più maturo, la differenza è che ora ho la fiducia del club e dell'allenatore. Ho avuto la possibilità di trasferirmi qua e sono felice di averlo fatto, la Premier League è il miglior campionato del mondo".