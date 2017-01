Gabbiadini, cessione con rimpianto. Comunque vada

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Servirà una settimana per delineare con chiarezza il futuro di Manolo Gabbiadini. Silvio Pagliari, suo procuratore, s'è infatti dato qualche giorno di tempo prima di prendere una decisione definitiva sul club in cui indirizzare il suo assistito. Questione di offerte, ma anche di progetto tecnico perché l'attaccante classe '91 - che lascia il Napoli perché mai veramente titolare - vuole prima assicurarsi un posto da titolare prima di scegliere tra WBA, Everton, Soumthampton o Wolfsburg.

La certezza, ad oggi, riguarda solo la sua partenza. Un addio che sta facendo discutere, che lascia l'amaro in bocca comunque vada a finire la vicenda. Perché la sensazione è che a Napoli Gabbiadini non abbia mai avuto la possibilità di esprimersi fino in fondo. Sempre all'ombra di qualcuno, sempre sotto pressione. Senza mai la possibilità di concedersi un passaggio a vuoto e conservare il suo posto. Per Sarri è un centravanti inadatto al suo 4-3-3. Gli ha preferito Higuain e gli preferisce, adesso, Milik e Pavoletti. Gabbiadini è una seconda punta sacrificata sull'altare di un integralismo tattico che ha regalato punte di spettacolarità molto elevate.

Per Gabbiadini, insomma, non resta che rilanciarsi altrove. Un trasferimento che porterà con sé uno strascico di rimpianti e che verrà definito entro la prossima settimana. Nel frattempo, il calciatore continua a fare quello che gli riesce meglio: segnare. Anche se non è una prima punta.