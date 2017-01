Gabbiadini-Southampton, stasera l’ultima passerella al San Paolo

© foto di Federico De Luca

Ultima presenza per Manolo Gabbiadini al San Paolo tra le file del Napoli, che stasera sfida il Palermo con l’ex Sampdoria pronto ad assistere al match dalla panchina. Il mercato di riparazione è ormai agli sgoccioli, il gong finale porterà con sé i ricordi dell’esperienza partenopea dell’attaccante che si rimetterà in gioco in Premier League. Perché il divorzio tra Gabbiadini e il club azzurro conviene a tutti: al ragazzo che troverà continuità e fiducia - e magari tanti gol - altrove, alla società partenopea perché potrà monetizzare il suo addio ma anche al tecnico Maurizio Sarri che potrà concentrarsi sugli attaccanti della rosa tenuti maggiormente in considerazione.

E allora Aurelio De Laurentiis sembra disposto ad andare incontro alle esigenze del Southampton, indiziato numero uno ad accogliere Gabbiadini in Premier League. Un campionato in cui Manolo potrebbe riuscire a esaltarsi, almeno questo lo spera il ragazzo come glielo augurano tutti. Tifosi azzurri e club partenopeo compresi, col Napoli che potrebbe anche strappare una percentuale (il 10%) sulla futura rivendita del ragazzo.

Testimonianza che De Laurentiis ha un certo fiuto per gli affari ma anche tanta fiducia nel calciatore classe ’91 che, potenzialmente, potrebbe rivalutarsi ed esplodere definitivamente in Gran Bretagna. E allora il Napoli punta a tutelarsi proprio con questa percentuale. Ma il tempo stringe e il Southampton deve lanciare l’offensiva finale: 17,5 milioni di euro è l’ultima offerta dei saints, più bonus e percentuale sulla futura rivendita. Così da arrivare a quota 20 milioni e accontentare la dirigenza partenopea, mentre Gabbiadini ha già l’intesa su un quadriennale da 2,5 milioni a stagione. Perché il divorzio, dopo due anni, conviene a tutti. Stasera, dunque, l’ultima passerella per Manolo a Fuorigrotta.