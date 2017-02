Gagliardini e una personalità da veterano: l'Inter ha vinto la sua scommessa

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno dei colpi che ha fatto più discutere durante il mese di gennaio è stato senza dubbio quello relativo all'acquisto da parte dell'Inter di Roberto Gagliardini, arrivato dall'Atalanta per poco meno di 30 milioni di euro. Una scommessa, o quasi, perché il giovane centrocampista italiano, al momento della firma con il club meneghino, aveva disputato soltanto 14 gare in Serie A, ma dopo neanche un mese i nerazzurri possono già sorridere, visto che il giocatore sembra essere sempre più insostituibile nella mediana di Stefano Pioli. Qualità, quantità, ma soprattutto tantissima personalità, per un ragazzo che farà certamente parlare di sé nei prossimi anni. Anche allo Juventus Stadium Gagliardini è sceso in campo con la mentalità da veterano, riuscendo a ben figurare in uno degli stadi italiani che mettono più timore, andando anche vicino al gol e risultando sempre pericoloso nel gioco aereo. Gli manca soltanto il gol, per quello che sarebbe il suo primo in Serie A, ma il centrocampista avrà tutto il tempo per sbloccarsi, e intanto l'Inter si gode uno dei migliori giovani italiani, con la consapevolezza di aver già vinto la scommessa fatta all'inizio del mese scorso.