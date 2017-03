Gagliardini: "Finalmente l'Inter di nuovo in Nazionale, una cosa che fa onore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dal debutto con la casacca della Nazionale, il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini ha rilasciato una intervista ai microfoni di Inter Channel nella quale ha fatto il punto sulla parentesi con la maglia dell'Italia e ha presentato la prossima partita di campionato contro la Sampdoria: "All'Amsterdam Arena ho vissuto una bellissima emozione, è un qualcosa che ricorderò sempre: sono contento. Ho realizzato quello che ho fatto solo dopo, per me questo è solo un punto di partenza: ora spero di continuare così, dimostrando i miei valori sia in azzurro che all'Inter. Per fortuna, dopo diversi anni, sono tornati in nazionale diversi interisti: è una cosa che fa onore alla società e noi dobbiamo dimostrare che rappresentiamo l'Inter", ha detto Gagliardini che prosegue. "Contro i blucerchiati sarà una gara difficile, non è mai facile riprendere il cammino dopo la sosta. Ci aspettano partite importantissime, vedremo di fare più punti possibili".