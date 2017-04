Galliani: "Al gol del pari sono diventato pazzo. Il tifo per il Milan non cessa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cambiano le proprietà ma non la passione. Lo testimonia Adriano Galliani, ad uscente del Milan, ai microfoni del Corriere della Sera: "Ho festeggiato lo stesso, sono diventato pazzo. Mica ho smesso di tifare perché sono uscito dall’organigramma - ha aggiunto Galliani -. Come ero appassionato dell’Armani quando ero nel consiglio, e tale sono rimasto, così è per il Milan. I sentimenti non si misurano in base alle cariche. Ho sentito il presidente Berlusconi, era entusiasta anche lui. Sbaglia chi pensa che siccome abbiamo venduto gufiamo la squadra: siamo sempre innamorati. Non avremmo mai meritato di perdere, specie per come avevamo iniziato la gara. Ne ho appena parlato con Montella che mi ha chiamato. L’Inter si lamenta del gol incassato nell’extra-time ma anche noi a Torino con la Juve abbiamo perso al 97’. Ho telefonato a Fassone, con cui i rapporti sono rimasti eccellenti. Tornerò a San Siro, magari già domenica".