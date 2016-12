Genoa, ag. Perin: "Andrebbe volentieri al Napoli. Giuntoli? Non l'ho sentito"

Matteo Roggi, agente di Mattia Perin, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' alla quinta stagione in Serie A. E' partito dal Pescara, in una piazza difficile, con la pressione di una retrocessione. Poi passò al Genoa e dopo una sola stagione lo voleva il Bayern Monaco. Dopo cinque stagioni ha già vissuto tante esperienze, a 24 anni è già praticamente un veterano. Napoli? C'è il miglior direttore sportivo che c'è in Italia, chiedetelo a lui. E' chiaro che il Napoli è una grande piazza, un portiere col curriculum e la condizione di Perin andrebbe volentieri a Napoli. Non ho sentito Giuntoli, nonostante siamo entrambi toscani".