Genoa, Burdisso non si arrende: "Non siamo allo sbando, ne verremo fuori"

© foto di Federico De Luca

Alla fine della sconfitta contro il Sassuolo, è stato Nicolas Burdisso, da buon capitano, a trascinare il resto dei compagni sotto la Gradinata dei tifosi genoani per raccogliere la contestazione in attesa di rilaciare una squadra al momento in netta difficoltà. Il Secolo XIX di questa mattina, riporta il pensiero dell'argentino, che da leader indiscusso dello spogliatoio, ha confermato: "Non siamo allo sbando, è una crisi di risultati e penso che ne verremo presto fuori. Non ci arrendiamo davanti alle difficoltà, ne verremo fuori con i nostri tifosi".