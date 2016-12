Genoa, Cofie può salutare: Watford e Hoffenheim sul centrocampista

© foto di Federico De Luca

Potrebbe essere all'estero il futuro di Isaac Cofie (25), centrocampista ghanese in scadenza col Genoa. Alcuni club esteri - fa sapere Gazzamercato.it - si sono già mossi per sondare il terreno. Walter Mazzarri è un grande estimatore del centrocampista ex Chievo e vorrebbe portarlo al Watford, dalla Germania si é invece fatto avanti con l’Hoffenheim.