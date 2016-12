Genoa-Hernanes, adesso si stringe. L'ostacolo può essere... Allegri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hernanes è pronto a sbarcare in Liguria con 4 mesi di ritardo, Allegri permettendo. Il matrimonio col Genoa doveva già essere celebrato la scorsa estate, ma era saltato a causa del veto dello Zenit a cedere Witsel alla Juve. Ora potrebbe essere la volta buona. L’ultimo ostacolo sembra essere il tecnico dei campioni d’Italia che non vorrebbe privarsene, almeno fino all’arrivo di un altro giocatore. Operazione in prestito con diritto di riscatto, con parte dell’ingaggio (1,2 milioni da qui a giugno) a carico della Juve. Dalla Cina (Hebei e Shanghai Shenhua) all’MLS (Seattle e LA Galaxy) in tanti lo hanno cercato, ma Hernanes ha declinato pur di restare protagonista in Europa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.