Genoa, il dopo Cholito è in casa, ma occhio alle sirene estere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa ha già in casa l'erede di Giovanni Simeone. Si tratta di Raul Asencio, spagnolo di origini brasiliane classe '98 grande protagonista con la Primavere dove ha segnato 16 reti in 19 gare. Dopo aver resistito alle richieste di diversi club in Serie B a gennaio per crescerlo in casa fra Primavera e prima squadra ora il club ligure dovrà guardarsi dalle sirene dei club esteri e in particolare del Villarreal. Secondo Gazzamercato.it infatti il club spagnolo lo avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione e avrebbe più volte inviato i propri osservatori a visionarlo, ma il Genoa non sembra aver intenzione di privarsi di un attaccante di valore e prospettiva.