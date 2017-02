Genoa, Juric: “Pandev mi fa impazzire, Palladino in campo domani”

© foto di Federico De Luca

Ivan Juric, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. “Il punto conquistato a Firenze - riporta Genoanews1893.it - ci voleva. E' stato un bel segnale e una bella iniezione di fiducia. Questa è stata una buona settimana dove la squadra ha lavorato bene”.

Il tecnico ha poi parlato dei singoli. “Veloso è ancora un po' indietro, mentre Cataldi è pronto. Anche Rigoni è guarito ma ha un solo allenamento con il gruppo nelle gambe. Quindi vedremo. Taarabt non è ancora in piena forma ma è comunque già molto meglio rispetto a quando è arrivato. Pandev mi fa impazzire a livello umano. Si allena con umiltà ed è un grande professionista. Poi quando nelle ultime gare è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene quindi lo tengo assolutamente in considerazione. Palladino ha giocato sempre in questa prima parte di stagione e anche bene. E' quindi già pronto per giocare. Ha qualità, è un grande professionista e sa gestirsi bene. Sicuramente sarà in campo domani. Simeone lavora tanto. Impara e ha cervello. Gli fai vedere le cose e lui le analizza e poi le applica. E' importante avere un giocatore così. Quando l'ho visto giocare in Argentina ho detto: questo è da prendere subito. Poi però ti chiedi se riuscirà a imparare a gestire la palla e a fare certi movimenti. Ma lui ha dimostrato di essere davvero un grande attaccante”.

Juric, però, non ha ancora scelto l'undici per domani. “Per la formazione dubbi ne ho diversi, anche per il reparto arretrato. I giocatori hanno infatti tutti lavorato bene, impegnandosi molto in allenamento. Per questo sono indeciso su chi utilizzare. Sono convinto che siamo una buona squadra. Dobbiamo ancora migliorare l'intesa ma speriamo ci giri bene e di avere anche un po' di fortuna. Sarebbe fondamentale per la nostra autostima riuscire a fare una buona prestazione e conquistare i tre punti in palio”.

Il mister ha fatto i complimenti ai neroverdi. “Io invidio molto il modello Sassuolo. E' fantastico. Hanno tanti giocatori giovani e bravi come ad esempio Ricci, Ragusa o Politano. Sono una squadra con tanti italiani davvero molto bravi che sanno giocare a calcio. Mi piace davvero tutto del Sassuolo. Noi ora abbiamo dei giocatori con molte qualità tecniche. Magari abbiamo forse perso qualcosa sul piano fisico e dell'aggressività ma possiamo fare meglio a livello di gioco. Dobbiamo riuscire a ritrovare i meccanismi della prima parte di campionato”.