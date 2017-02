Genoa, Juric: "Peccato per la sconfitta ma stiamo crescendo"

© foto di Federico De Luca

Ivan Juric, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Radio Rai: “A differenza di altre volte abbiamo giocato bene e abbiamo fatto tante occasioni. Peccato aver subito un altro gol da palla inattiva. È un momento che gira così ma stiamo crescendo, abbiamo giocato a calcio e questo è molto importante. Ho visto tanti passi in avanti. Sul Napoli c’è poco da dire, in Europa sono poche le squadre come loro. Sono fantastici, sarà una partita veramente dura per noi”.